Caso Rubiales, la madre del presidente della Federcalcio continua lo sciopero della fame

In Spagna non si placano le polemiche per il bacio che il presidente della Federcalcio Luis Rubiales ha dato senza consenso alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali. Il numero uno della Federazione è finito nella bufera, ma sua madre non lo ha abbandonato ed ha deciso di proseguire il suo sciopero della fame per difendere il figlio. La donna si è barricata in una chiesa a Motril, cittadina in provincia di Granada, dove ha passato la notte. Una sua amica, che le ha fatto visita, ha detto alla tv pubblica spagnola Tve che Bejar ha l’appoggio totale di familiari e amici.