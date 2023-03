Calcio, Stati Uniti saldamente al primo posto del ranking femminile. Italia guadagna una posizione

Gli Stati Uniti restano saldamente al primo posto nel ranking Fifa femminile, con la Germania e la Svezia ad inseguire. L’Inghilterra è quarta grazie ai successi ottenuti contro Italia, Corea e Belgio nell’Arnold Clark Cup. Le azzurre comunque risalgono una posizione e sono ora in 16esima. Ritorno in top-10 per l’Australia, che risale due posizioni. Da segnalare la prima volta in classifica di Capo Verde (133°) e Arabia Saudita (171°).