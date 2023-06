Calcio, Stati Uniti al primo posto del ranking Fifa femminile. Italia sedicesima

Con i Mondiali in arrivo tra poco più di un mese, non ci sono grandi novità nell’ultimo ranking Fifa femminile. Prime posizioni immutate, con gli Usa al comando davanti a Germania, Svezia, Inghilterra e Francia. Stabile in sedicesima posizione l’Italia di Milena Bertolini. Il prossimo ranking Fifa sarà diramato il 25 agosto, al termine dell rassegna iridata in programma in Australia e Nuova Zelanda. La Fifa ha annunciato che sono stati venduti 1.032.884 biglietti, un record per la manifestazione che supera così il dato registrato quattro anni fa in Francia. “Il futuro è delle donne – commenta su Instagram Gianni Infantino – E grazie ai tifosi per sostenere quello che sarà il più grande Mondiale femminile di sempre”.