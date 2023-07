Calcio, Mondiali femminili 2023: la Nigeria batte a sorpresa l’Australia 3-2

La Nigeria batte l’Australia 3-2 nel match valido per la seconda giornata del Girone B dei Mondiali di calcio femminile in Nuova Zelanda. Le africane vanno sotto nel recupero del primo tempo con il gol di van Egmond, ma a tempo praticamente scaduto trovano l’1-1 con Kanu prima di andare negli spogliatoi. Nigeria che rientra meglio dell’Australia e trova il 2-1 e il 3-1 al 65′ con Ohale e al 72′ con Oshoala. La squadra di Gustavsson accorcia le distanze al 100′ con Kennedy ma è troppo tardi per provare la rimonta. Situazione nel girone che si fa intricata con la Nigeria al momento prima con 4 punti pari con il Canada. Terza l’Australia, con scontro diretto con il Canada nell’ultima giornata, a 3 e ultima l’Irlanda a 0.