Calcio, la Supercoppa femminile tra Roma e Juventus il 7 gennaio a Cremona

Andrà in scena allo “Giovanni Zini” di Cremona la 27esima edizione della Supercoppa Italiana femminile. Saranno le due migliori squadre del nostro calcio ad affrontarsi alle ore 15:15 di domenica 7 gennaio con diretta su Rai 2: Roma e Juventus. Le giallorosse, campionesse d’Italia in carica, sono anche le detentrici del trofeo conquistato la passata stagione al ‘Tardini’ di Parma dopo i calci di rigore, mentre la Juventus ha alzato al cielo la Coppa Italia battendo proprio la Roma nella finale di Salerno. Per la Juventus sarà la sesta partecipazione consecutiva: il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte, mentre la Roma giocherà la Supercoppa per il quarto anno di fila, dopo le sconfitte in semifinale nel 2021 contro le bianconere e nel 2022 a Latina contro il Milan.