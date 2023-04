Calcio femminile, Pasqua di lavoro per le azzurre: martedì il test con la Colombia

Prosegue la preparazione delle azzurre di Bertolini vista del test con la Colombia, in programma martedì alle ore 16.30 (diretta su figc.it, sul canale YouTube della Figc e sulle pagine Facebook e Twitter della Nazionale) allo stadio Tre Fontane di Roma. A cento giorni dall’inizio del Mondiale, la nazionale italiana cerca autostima e certezze sul piano del gioco. Dopo la partita di ieri – due tempi da 30 minuti in cui la Ct ha dato spazio a tutta la rosa oltre a qualche ragazza impegnata in questi giorni con l’Under 23 di Nazzarena Grilli – questa mattina il gruppo è tornato ad allenarsi per una seduta di scarico. Le calciatrici si alleneranno anche domani: mattinata sul campo – sessione tecnico-tattica – e un pomeriggio di riposo. Poi si potrà pensare alla sfida contro la selezione sudamericana, reduce dalla sconfitta per 5-2 con la Francia.