Calcio femminile: la Nazionale si prepara per la sfida con le campionesse spagnole

Prosegue il lavoro della Nazionale femminile di calcio in vista del match contro le campionesse del mondo della Spagna. La gara è in programma venerdì alle ore 21.30 (diretta su Rai 2) allo stadio Pasarón di Pontevedra. Nel pomeriggio le azzurre hanno sostenuto l’ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale di Coverciano e domani mattina voleranno in Galizia.

La penultima gara del girone di Nations League è fondamentale ai fini della classifica del raggruppamento. Le Furie Rosse, prime a punteggio pieno e reduci dal 7-1 sulla Svizzera, in caso di vittoria si qualificherebbero con un turno d’anticipo alla fase finale della competizione, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia vuole invece proseguire il proprio percorso di crescita, evidenziato con le ottime prestazioni nel doppio impegno di ottobre, e continuare la difficile rincorsa al secondo posto. Per riuscirci la squadra di Andrea Soncin è costretta a fare punti e a sperare in un successo delle elvetiche contro la Svezia.

Domani pomeriggio, dopo l’arrivo a Vigo e il successivo trasferimento a Pontevedra, le azzurre effettueranno la rifinitura nell’impianto da 12mila posti che farà da cornice al 19° confronto tra le due nazionali.

Prosegue anche l’impegno della Nazionale femminile per promuovere la prevenzione nella lotta ai tumori al seno. Anche a Parma insieme alle azzurre ci sarà la “carovana della prevenzione” promossa da Susan G. Komen Italia. Sabato 2 e domenica 3 dicembre in viale Partigiani d’Italia, nello spazio antistante lo stadio Tardini, sarà possibile effettuare esami diagnostici gratuiti nella fascia oraria 9.30-16. Il mese scorso, in occasione della gara con la Spagna disputata a Salerno, sono state 130 le donne che hanno usufruito degli screening senologici (ecografie e mammografie), per un totale di 188 prestazioni.