Calcio femminile: Montemurro non è più l’allenatore della Juventus

Joe Montemurro non è più l’allenatore della Juventus femminile.“In data odierna è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile. La guida tecnica viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella”, il comunicato del club bianconero. Montemurro era arrivato alla Juventus nel 2021. Sotto la sua guida sono arrivati uno scudetto, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Resta e rinnova Stefano Braghin, Women’s Football Director: “Ringrazio Joe a nome di tutta la famiglia Juventus per la passione e l’impegno profusi sin dal suo arrivo in bianconero, ma riteniamo che, nel miglior interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a Joe il meglio per il suo futuro professionale. Pur con l’obiettivo di essere competitivi ai massimi livelli, per almeno un biennio, la qualificazione in Champions League e la partecipazione al relativo Group Stage saranno i nostri obiettivi principali, insieme alla valorizzazione delle nostre giovani calciatrici e alla riapertura di un ciclo vincente nei tempi più rapidi possibile”.