Calcio femminile, Italia-Colombia al Tre Fontane martedì 11 aprile

Lo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma ospiterà l’amichevole tra Italia e Colombia in programma martedì 11 aprile (orario da definire). Si tratta dell’esordio azzurro allo storico impianto dell’Eur. Dopo 20 anni le azzurre tornano nella Capitale per il primo confronto in assoluto con la nazionale sudamericana, che occupa la 27/a posizione Ranking Fifa e che, come la squadra di Milena Bertolini, si è qualificata per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda in programma dal 20 luglio al 20 agosto. Il campo principale, già terreno del Rugby Roma dagli anni ottanta fino al 2011, è dal 2018 sede degli incontri interni di calcio della sezione femminile della Roma. Nei mesi scorsi ha ospitato la partita dell’under 23 azzurra femminile contro l’Inghilterra.