Calcio femminile, il nuovo Ct azzurro Andrea Soncin: “Gama? Preclusioni verso nessuna”

“È stata una prima settimana intensa e ci sarà attenzione verso tutto il movimento, senza preclusioni verso nessuna. E’ un momento di passaggio e c’è bisogno anche di quelle che vengono definite veterane che possono essere utili alle più giovani. Non ho preclusioni”. Così Andrea Soncin, neo ct della nazionale femminile italiana, nella conferenza stampa di presentazione in Figc. Poi, interpellato in maniera specifica su Sara Gama, esclusa dall’ultimo mondiale, sottolinea che “per lei, come per tutte le altre, vale il discorso fatto. Ci sarà attenzione verso di lei come per le altre. Metterò da parte le problematiche precedenti. Sarà il campo a valutare, non posso avere pregiudizi”. Poi ha aggiunto: “Essere ct della nazionale femminile è un mix di gioia e orgoglio incredibile. Sono fiero di poter essere qui in questa nuova ripartenza. Quando chiama la nazionale non c’è tempo per pensare, si accetta e basta”. E conclude: “Penso ci sia del potenziale da sviluppare. Affronteremo squadre forti, ma questo non significa che non abbiamo le qualità per metterle in difficoltà. Abbiamo tante ragazze esperte e giovani, che hanno la possibilità di esprimere concetti tecnici e tattici: credo, però, che serva soprattutto fiducia per tirare fuori il coraggio contro squadre che sulla carta sono più forti di noi”.