Calcio femminile, Girelli rinnova con la Juventus: “Questa società una grossa fortuna, sono felice”

Cristina Girelli prosegue il proprio viaggio con la maglia della Juventus. La numero 10 bianconera ha esteso il proprio contratto fino al 2025, con opzione di prolungamento al 2026: “Il futuro lo vedo in bianco e nero, spero ci siano ancora tantissime vittorie da regalare a questa società e ai nostri tifosi. Sto vivendo bellissime sensazioni, sono molto felice. Quando sei in questa società devi tenertela molto stretta, è una grossa fortuna. Il tempo è volato, se mi guardo indietro sono passati sei anni ma è una storia d’amore che è ancora all’inizio. Il cuore mi batte forte come se fosse il primo giorno, ogni volta che indosso questa maglia. Sono orgogliosa quando le ragazze più piccole vedono in me questa figura di riferimento. In realtà non credo di fare nulla di particolare se non giocare col cuore e con la passione. È anche un motivo di crescita perché bisogna migliorarsi quotidianamente, però sono contenta per le ragazze più piccole che si toglieranno tante soddisfazioni. Vedere che ti prendono d’esempio ma anche che poi sul campo sono più brave di te è un qualcosa che mi fa molto piacere e mi rende orgogliosa”.