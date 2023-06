Calcio femminile, Federica Cappelletti candidata alla carica di presidente

La giornalista Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, è pronta a candidarsi alla carica di presidente della Divisione Femminile Professionistica. Stando a quanto appreso dall’Ansa, la presidente della Paolo Rossi Foundation sarebbe pronta a scendere in campo per aiutare il calcio femminile a crescere ulteriormente. Nel corso di un’intervento all’Ansa Cappelletti ha confermato le proprie intenzioni: “Sì è vero ho deciso di dedicarmi alla promozione e allo sviluppo del calcio femminile in Italia, in un’ottica pienamente sostenibile”.

Con ogni probabilità a sfidare Cappelletti il 29 giugno, data delle elezioni, sarà Ludovica Mantovani, attuale numero uno della Divisione femminile.