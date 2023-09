Calcio femminile: Andrea Soncin verso la panchina azzurra

E’ atteso entro metà settimana l’annuncio da parte della Figc del nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile. Il favorito a succedere a Milena Bertolini che si è dimessa dopo il flop dell’Italia al Mondiale di luglio in Australia e Nuova Zelanda è Andrea Soncin, 44 anni, reduce dall’esperienza alla guida della Primavera maschile del Venezia. Una volta ufficializzata la nomina intorno al 15 settembre si raduneranno le azzurre per preparare i primi due impegni di Nations League: il 22 settembre in trasferta contro la Svizzera e il 27 in casa con la Svezia