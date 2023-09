Canottaggio, Mondiali 2023: il quattro di coppia senior maschile e il doppio senior femminile in semifinale

A Belgrado, sede dei Mondiali di canottaggio, l’Italia trova due pass per le semifinali. Merito del quattro di coppia Senior maschile e del doppio Senior femminile, entrambe specialità olimpiche, che nel secondo giorno di regate trovano la qualificazione per il penultimo atto iridato. Composto da Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) il quattro di coppia maschile vince la sua batteria, precedendo Gran Bretagna e Norvegia, che non reggono il ritmo degli azzurri. Per loro c’è il terzo tempo complessivo, alle spalle solo dei campioni olimpici dell’Olanda e della Polonia. Nel doppio Senior femminile Stefania Buttignon (Fiamme Oro) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) si accontentano della seconda posizione nel primo turno eliminatorio alle spalle degli Usa e nettamente davanti all’Australia.

Dovranno passare per i ripescaggi altre imbarcazioni azzurre. Incluso, il doppio Pesi Leggeri femminile delle olimpioniche Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro), quinte nella loro batteria. Ai recuperi anche il due senza Senior femminile di Alice Codato (SC Gavirate) e Aisha Rocek (Carabinieri); il quattro senza Senior maschile di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare) e Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), il quattro di coppia Senior femminile di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri), il quattro con PR3 Mix di Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Tommaso Schettino (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Greta Elizabeth Muti (SC Olona) e la timoniera Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi) e il doppio PR3 Mix di Elisa Corda (SS Murcarolo) e Daniele Stefanoni (CC Aniene).