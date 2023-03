Calcio femminile, le 30 convocate azzurre per l’amichevole contro la Colombia

A 100 giorni esatti dall’inizio dei Mondiali femminili di calcio, la Nazionale italiana disputerà un’amichevole contro la Colombia, l’ultima prima della rassegna intercontinentale. L’appuntamento è fissato per martedì 11 aprile alle ore 16.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma. Dopo oltre vent’anni di assenza, le azzurre tornano a giocare nella Capitale e lo faranno al termine di una settimana di ritiro a Coverciano, in cui verranno svolti test atletici e lavoro tattico. Spicca il ritorno in gruppo di Lucia Di Guglielmo, Valentina Cernoia e Sara Gama, mentre prima chiamata per Matilde Pavan e Chiara Beccari (Como), Giulia Dragoni (Barcellona) ed Eva Schatzer (Juventus). Di seguito l’elenco completo delle convocate.

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni* (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como Women), Eva Schatzer* (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

*lasceranno il raduno nel pomeriggio di martedì 4 per aggregarsi alla Nazionale Under 19