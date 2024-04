Buona la prima per l’Italia femminile: Olanda battuta 2-0 nelle qualificazioni agli Europei del 2025

Buona la prima. Ed è una prima pesante perché l’Italia di Andrea Soncin batte una big come l’Olanda al ‘Marulla’ in occasione della giornata inaugurale della fase di qualificazione agli Europei femminili di calcio del 2025. A Cosenza sono le reti di Giacinti (4′) e Bonfantini (59′) a regalare i primi tre punti alle azzurre, che possono permettersi di guardare con ottimismo alla prossima gara con la Finlandia, battuta 4-0 dalla Norvegia.

Alla vigilia del match Soncin aveva assicurato che le ragazze stanno capendo di poter “giocarsela fino alla fine con tutte”. Al suo fianco Manuela Giugliano aveva ammesso di sentirsi in “un momento bellissimo della carriera”. Nella formazione iniziale è la centrocampista della Roma a guidare la manovra ed è lei dopo quattro minuti ad inventare l’assist per la compagna in giallorosso Valentina Giacinti: lancio perfetto col destro per la centravanti azzurra che scappa via a Stitse e batte Kop con un gran destro. Le azzurre sono in fiducia e al 21′ sfiorano il 2-0 sempre partendo dai piedi di Giugliano. L’ex Milan si incarica di un calcio d’angolo dalla destra, Linari svetta di testa e cerca una soluzione a metà tra un tiro e una sponda per Bonansea che però non riesce ad arrivare sul pallone. Al 32′ altra chance: la solita Giugliano ruba palla ed entra in area cercando un diagonale basso che però Kop blocca a terra.

Le prime sostituzioni Soncin le effettua al 54′ con l’ingresso di Cambiaghi e Galli. Ed è una mossa decisiva, perché è dai piedi di Cambiaghi che nasce il gol del 2-0: l’esterno crossa dalla sinistra, Kop legge male la traiettoria e smanaccia sul corpo di Bonfantini che realizza il raddoppio con un rimpallo fortunato. Nel finale le azzurre non rischiano niente. Anzi, sfiorano il tris: Giugliano ruba palla e a tu per tu è murata da Kop. Cambiaghi ha la palla del 3-0 in seconda battuta ma sbaglia l’aggancio e grazia le avversarie. Martedì 9 aprile il match con la Finlandia per volare a punteggio pieno.