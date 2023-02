Arnold Clark Cup 2023: il Belgio la vince all’ultimo istante, beffata l’Italia

Il Belgio vince sul finale, termina 2-1 contro l’Italia il match valevole per la prima giornata della Arnold Clark Cup 2023.

L’Italia inizia bene, ma poi subisce subito la pressione del Belgio che trova anche il vantaggio nella prima frazione di gioco. A portare il risultato sul punteggio dello 0-1 è stata la rete messa a segno da Détruyer al 16esimo minuto: dopo una grande azioni delle belga, è la numero 16 a finalizzare in porta, grazie all’assist di De Caigny. Le azzurre si rendono propositive nella ripresa, grande occasione al 49esimo per Greggi che, arrivando palla al piede davanti alla porta, tenta la conclusione: provvidenziale l’intervento di Vanhaevermaet in scivolata. Il pareggio viene trovato al 65esimo da Giugliano: la numero 6, appena subentrata, effettua un gran tiro a giro d’esterno destro e non lascia scampo a Evrard che, nonostante la deviazione, non può nulla. Sul finale una nuova occasione per il Belgio con il colpo di testa di Eurlings, questa volta è Schroffenegger ad effettuare un miracolo e salvare il pareggio. Non può niente però sulla conclusione di Wullaert che all’ultimo istante porta le belga nuovamente in vantaggio firmando la vittoria. Termina 1-2 la sfida dello Stadium MK.