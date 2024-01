Ajax-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League femminile 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Ajax e Roma, valevole per la fase a gironi di Champions League femminile 2023/2024. Qualificazione molto difficile per le giallorosse dopo il beffardo pareggio in pieno recupero contro il Bayern, ma ancora possibile. Bisognerà innanzitutto battere l’Ajax – e i bookies vedono favorita la squadra di Spugna – e poi sperare che il Bayern Monaco non batta il Psg. La sfida è in programma oggi, martedì 30 gennaio, alle ore 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn.