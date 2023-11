Xavi chiede un fuorigioco, il presidente del Rayo Vallecano sbotta: “Indecente, vuole ingannare l’arbitro”

Dopo il pareggio per 1-1 del suo Barcellona contro il Rayo Vallecano, il tecnico Xavi Hernandez si è lamentato per la presunta posizione di fuorigioco di Oscar Valentin in occasione del gol di Unai Lopez. Parole che non sono andate giù al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, il quale ai microfoni di DAZN Espana è esploso contro lo stesso Xavi: “Trovo indecente che un giocatore del suo calibro, probabilmente il migliore della storia del calcio spagnolo, possa reclamare un fuorigioco su un tiro da 30 metri e in cui un giocatore si trova in una posizione del tutto casuale. Non è altro che un tentativo di ingannare l’arbitro. Sono sorpreso che un giocatore del talento di Xavi lo chieda“.