Xabi Alonso, non solo Real Madrid: clausole a favore anche di Bayern Monaco e Liverpool

Non c’è solo il Real Madrid nella corsa ad assicurarsi il futuro di Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen. Da tempo si vocifera di un possibile incarico dell’ex centrocampista come successore di Carlo Ancelotti a partire dalla prossima stagione nei Blancos. Come spiega la Bild, però, il futuro di Xabi potrebbe continuare in Germania o addirittura in Premier League. Come spiega il quotidiano, il Leverkusen e l’allenatore avrebbero concordato una clausola rescissoria valida solo per tre ex club del tecnico. Si tratta di Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool, che, nonostante il contratto di Xabi fino al 2026, potrebbero sfruttare la clausola per assicurarsi la sua firma. Dal canto suo Xabi Alonso ha rimandato ogni ragionamento sul suo futuro: “È troppo presto. Siamo a settembre, quindi non è un problema da discutere. Rimango concentrato. Abbiamo iniziato bene la stagione e devo essere il primo a restare concentrato”, ha detto recentemente.