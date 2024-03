Xabi Alonso, Bayer e Bayern smentiscono la trattativa per il tecnico

Il Bayer Leverkusen è ad un passo dal vincere il suo primo titolo nazionale, ma la partita più difficile del club sembra essere quella legata al futuro di Xabi Alonso, tecnico artefice del miracolo che vede Xhaka e compagni a +10 dal Bayern Monaco. Intanto, però, arriva una smentita doppia sulle informazioni della stampa britannica (in particolare Sky UK) in merito alla presunta trattativa tra le prime della classe della Bundesliga per il trasferimento di Alonso a Monaco di Baviera. Sia il Bayer che il Bayern, secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild, hanno smentito infatti la notizia. Si parlava anche di cifre con i campioni di Germania che avrebbero dovuto versare nelle casse dell’attuale capolista tra i 15 e i 25 milioni per assicurarsi l’allenatore spagnolo, legato al Bayer fino al 2025. Per la “Bild” il club di Leverkusen sarebbe particolarmente irritato per queste indiscrezioni che considera false e anche il Bayern assicura di non aver avviato alcuna trattativa con l’ex centrocampista.