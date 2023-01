Wolves-Liverpool oggi in tv: orario, canale e diretta streaming FA Cup 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv oggi Wolves-Liverpool, appuntamento valido per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. Dopo il 2-2 ad Anfield Road, le due squadre tornano in campo per il replay, che decreterà la prossima avversaria del Brighton di De Zerbi. I Reds sono reduci proprio da una sconfitta contro i Seagulls e vogliono riscattarsi al più presto. I Wolves stanno invece risalendo la china grazie alla cura Lopetegui e sperano di affermarsi anche in coppa. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di stasera, martedì 17 gennaio, e il match sarà trasmesso su Dazn.