Wolves-Chelsea, Pochettino: “Meritavamo di più, ma in Premier devi essere cinico”

“Naturalmente siamo molto delusi. Meritavamo molto di più di quello che abbiamo ottenuto, ma non possiamo nascondere il fatto che in una competizione come la Premier League, se non sei clinico, non puoi lamentarti del risultato”. Lo ha detto il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino dopo la sconfitta per 2-1 contro i Wolves nella diciottesima giornata di campionato. “Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo ma non abbiamo segnato – spiega -. Abbiamo dominato il possesso palla e non abbiamo concesso un solo tiro in porta ai Wolves nei 45′, quindi penso che saremmo dovuti andare all’intervallo con un punteggio diverso. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualche calcio d’angolo e poi abbiamo permesso ai Wolves di passare in vantaggio. Erano più clinici ed è per questo che il risultato è così com’è”. L’unica nota positiva è il primo gol di Nkunku: “Sono molto contento di vederlo segnare e questo dimostra quanto possa essere importante per noi”, ha concluso.