Wolverhampton, Diego Costa esce in barella: infortunio al ginocchio per l’attaccante

Brutte notizie per il Wolverhampton. I Wolves, impegnati nel match contro il Tottenham valevole per la ventiseiesima giornata di Premier League, perdono per infortunio una pedina molto importante. L’ex attaccante di Chelsea ed Atletico Madrid, Diego Costa, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella al 28′ a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. La speranza, ovviamente, è quella che non si tratta di nulla di grave.