Wolverhampton, Diego Costa e Joao Moutinho via a parametro zero

Niente rinnovo di contratto per Diego Costa e Joao Moutinho: a confermarlo è il direttore sportivo del Wolverhampton Matt Hobbs. Entrambi i giocatori sono in scadenza, ma lasceranno il club alla fine di questo mese. Moutinho era arrivato dal Monaco nell’estate 2018 e ha collezionato oltre 200 presenze, 25 quelle dell’ex Atletico Madrid e Chelsea, ingaggiato a settembre. Ancora incerto invece il futuro di Adama Traorè: anche lui è in scadenza ma i Wolves stanno ancora trattando il rinnovo.