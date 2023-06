Roma, l’Everton punta Abraham: pronti 31.5 milioni

L’Everton potrebbe pescare in Italia, a Roma, per rinforzare una squadra che ha conquistato a fatica la salvezza. Secondo il “The Sun”, i Toffees avrebbero messo gli occhi su Tammy Abraham e sarebbero pronti ad investire 27 milioni di sterline, circa 31,5 milioni di euro. L’Everton ha chiuso la Premier League con il secondo peggior attacco della Premier (appena 34 gol segnati), con Calvert-Lewin spesso infortunato e Maupay autore di una sola rete. La società cerca reti nel reparto offensivo, ma l’ex Chelsea ha ancora tre anni di contratto con i giallorossi, anche se sembra essere sull’elenco dei sacrificabili in chiave fair play dinanziario. Dopo un’ottima stagione d’esordio, Abraham ha vissuto un’annata sotto le aspettative con soli 9 gol in tutte le competizioni.