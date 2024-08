Wolfsburg-Bayern Monaco 2-3, Kompany: “Partita non perfetta, ma grande coraggio per vincerla”

Vincent Kompany ha parlato nel post-partita di Wolfsburg-Bayern Monaco 2-3, rocambolesco incontro della prima giornata della Bundesliga 2024/2025. Vittoria all’esordio e in rimonta per il tecnico dei bavaresi, con i suoi giocatori capaci di ribaltare il 2-1 in favore dei padroni di casa negli ultimi minuti. “Credo che ci siano da dire tre cose su questa partita. Siamo stati dominanti nel primo tempo, come sarebbe dovuto essere – spiega Kompany – Non abbiamo concesso nessuna occasione. Poi, nel secondo tempo è andata male nella prima parte dove abbiamo concesso due gol in pochi minuti. Alla fine però abbiamo vinto perchè abbiamo affrontato gli ultimi minuti con la giusta mentalità. Gli errori ci possono stare, l’importante è come reagisce la squadra.”

Meriti anche ai cambi decisi dal nuovo allenatore del Bayern: “Ci abbiamo messo un po’ a reagire, ma Muller e Coman ci hanno dato il giusto cambio di mentalità con un gioco molto più rapido. Non è stata una partita perfetta, ma continueremo a lavorare per spingere in questa direzione. La squadra ha mostrato grande coraggio per andare a vincere.”