Wissam Ben Yedder accusato di stupro: i fatti risalgono ad un mese fa

Il calciatore Wissam Ben Yedder è stato rilasciato su cauzione dopo uno stato di fermo giudiziario per un’accusa di “stupro, tentato stupro e violenza sessuale” per presunti atti commessi in Costa Azzurra il mese scorso. Lo ha reso noto la Procura generale di Nizza. Anche il fratello minore del calciatore è stato denunciato. Secondo una fonte vicina al caso, le presunte vittime sarebbero due giovani donne di nazionalità francese. I fatti sarebbero avvenuti il 10 luglio scorso nella cittadina di Beausoleil, alle porte del Principato di Monaco. Oggi intanto il giocatore si è allenato regolarmente con i suoi compagni del Monaco, in vista della partita della prima giornata di Ligue 1 contro il Clermont.