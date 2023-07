West Ham, Moyes: “Il nostro mercato è bloccato fino a quando non sarà ceduto Rice”

Declan Rice è da almeno un paio di settimane virtualmente un giocatore dell’Arsenal, ma nonostante una bozza siglata con i Gunners il calciatore per ora veste ancora la maglia del West Ham. L’accordo per il trasferimento è stato trovato per una cifra di 120 milioni di euro che, a quanto pare, farebbero comodo alle casse degli Hammers, come spiega il tecnico David Moyes: “Fino a quando non sarà ceduto, non possiamo davvero pianificare nulla. Tutti conoscono la situazione. Stiamo aspettando che accada qualcosa”, ha detto l’allenatore a Perth, dove la squadra sta svolgendo una parte della prepaparazione con Rice che però non fa parte del gruppo che si è recato in Australia.