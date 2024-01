La partita di FA Cup tra West Bromwich e Wolves è stata sospesa a causa di disordini sugli spalti. La partita è stata sospesa all’82’ sul risultato di 0-2 per gli ospiti, passati in vantaggio con Neto al 38′ e capaci di raddoppiare al 78′ con Cunha. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare gli animi sugli spalti, dove si erano verificati degli incidenti.

AGGIORNAMENTI

La partita è ripresa. Il match riprende all’82’