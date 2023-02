Vinicius, numeri assurdi in Liga: subisce più falli di tutti, ma gli arbitri ammoniscono lui

La stampa spagnola si interroga sul trattamento riservato a Vinicius dai difensori della Liga. L’attaccante brasiliano del Real Madrid è il giocatore che subisce più falli in Europa, ma allo stesso tempo gli arbitri spesso lo ammoniscono per proteste. Marca tira le somme del fenomeno: “Vini ha già subito 79 falli, il secondo in questa classifica è Neymar, con 59. Non è un caso che i primi due siano i palleggiatori brasiliani, ma la differenza di 20 falli tra l’uno e l’altro dimostra che in Spagna l’abbattimento di Vinicius è diventata una tattica ricorrente per gli allenatori avversari”. Contro il Maiorca Vinicius è stato colpito durissimo da Aguirre, Maffeo e Raíllo. Non solo: il capitano avversario l’ha anche costretto a baciare lo stemma della sua maglia. La contraddizione è sotto gli occhi di tutti: Vinicius subisce un fallo ogni 22 minuti, ma allo stesso tempo è anche il giocatore più ammonito. Discorso diverso in Champions League dove il brasiliano ha subito solo 11 falli, uno ogni 40 minuti, senza essere mai stato ammonito.