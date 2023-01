Gattuso, tentativo di rapina nella sua villa durante Valencia-Cadice

Il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, ha sporto denuncia alla Polizia per un tentativo di rapina nella sua villa. Secondo quanto riportato dai media locali, durante la giornata dell’Epifania una banda di rapinatori ha tentato di fare irruzione nella casa dell’allenatore italiano, proprio mentre il Valencia era impegnato al Mestalla contro il Cadice. Per fortuna il colpo sarebbe andato a vuoto, con i delinquenti messi in fuga dai sistemi di sicurezza e dai cani presenti nell’abitazione. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i ladri.