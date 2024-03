Valencia-Real Madrid, Ancelotti: “Vinicius non ha limiti, può crescere ancora”

“Nelle ultime tre stagioni ho visto una crescita costante e molto, molto importante. Alla sua qualità ha saputo abbinare continuità, gol e resistenza. Limiti? Per la sua umiltà non ne ha, può crescere ancora. La sua miglior qualità è che si diverte”. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti parlando di Vinicius, che toccherà le 250 presenze con i blancos a Valencia, dove lo scorso anno fu vittima di cori razzisti. “La nostra idea è andare a giocare una partita di calcio e lo stesso vale per il Valencia – ha detto l’allenatore -. Le squadre e il pubblico vogliono spettacolo. Non bisogna dimenticare quello che è successo perché gli atti di razzismo vanno condannati e il Valencia è stato bravo a identificare i responsabili. Cosa ho detto a Vinicius? Niente di particolare, abbiamo solo parlato di come creare problemi al Valencia, una squadra molto ben organizzata”. Ancelotti si è poi soffermato sull’incendio che negli scorsi giorni proprio a Valencia ha causato delle vittime: “Giocheremo in una città che ha subito una tragedia poche settimane fa. Siamo solidali con le famiglie colpite”. Il tecnico italiano vuole lasciarsi inoltre alle spalle le polemiche sui servizi della tv ufficiale del Real in relazione a dei presunti errori arbitrali contro i blancos: “Non è un argomento di cui abbiamo parlato nello spogliatoio. La libertà di espressione è sacra, per voi e per me”, ha detto Ancelotti in conferenza.