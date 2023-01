Valencia, Gattuso sull’eliminazione in Copa del Rey: “Toccato il fondo, sono il primo responsabile”

L’allenatore del Valencia, Gennaro Gattuso, ha commentato la sconfitta e l’eliminazione dalla Copa del Rey subita contro l’Athletic Bilbao. Queste le sue parole a fine match, riportate da ValenciaCF.Nostresport: “Con la partita di oggi abbiamo toccato il fondo, certo. È normale che i tifosi non siano contenti. Non siamo scesi in campo. La squadra ha avuto paura per tutta la partita. Non è facile, ma è necessario analizzare tutto quello che sta succedendo. Sono il primo responsabile di quanto sta accadendo, perché tutto quello che prepariamo non si vede in campo. Non ho alcuna intenzione di parlare di mercato, non vado a caccia di alibi. Mi prendo ogni responsabilità di quanto sta accadendo perché sono io a decidere chi scende in campo”.