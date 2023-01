Valencia, Gattuso: “Momento difficile, ma la squadra è viva”

“Fino ad ora il rendimento in Coppa è migliore rispetto a quello in campionato. Ovviamente sono preoccupato, sarei pazzo se non lo fossi. Il momento è delicato, ma non del tutto negativo”. Il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, interviene così in conferenza stampa in vista della sfida casalinga contro l’Athletic Bilbao, valida per i quarti di finale della Copa del Rey 2022/2023.

Momento difficile per il Valencia, che in campionato ha soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione: “Mi prendo ogni responsabilità, ma posso assicurarvi che la mia squadra è viva. Se capissi che non fosse così sarei il primo ad andare dalla dirigenza e chiedere di cambiare allenatore. Fa parte del mio stile. E’ normale che il club e i tifosi siano insoddisfatti, essere messo in discussione è un aspetto che appartiene al nostro lavoro. Ho il dovere di migliorare e se non ci riesco anche l’essere mandato via fa parte di questo mestiere”. Sul mercato: “Il club sa che manca un calciatore in grado di poter interpretare più ruolo in mezzo al campo, spero che chi arrivi possa davvero migliorare la squadra e che sia già pronto. In ogni caso la squadra deve scrollarsi di dosso la pesantezza mentale, altrimenti ogni pallone diventa di 120 chili. Occorre scendere un campo con atteggiamento positivo per tornare ad ottenere dei risultati importanti”.