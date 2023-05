United, Ten Hag: “Pensiamo a raggiungere la Champions. Mercato? Quando avremo novità le comunicheremo”

Erik Ten Hag ha parlato alla vigilia della gara contro il Chelsea, che potrebbe sancire il ritorno in Champions dei Red Devils. “Bilanci? Prima vinciamo la partita di domani e portiamo a termine il lavoro, vogliamo tornare a vincere dei trofei. Ne abbiamo vinto uno ma ne vogliamo altri. Pensiamo di essere nella giusta direzione ma possiamo fare sempre meglio”.

Poi ha continuato: “Vogliamo competere con i migliori e per farlo bisogna giocare la Champions. Per riuscirci devi arrivare fra le prime 4 in Premier e non è semplice, in tanti pensano di meritarselo e noi siamo fra questi. Mercato? Quando avremo delle novità da comunicare, lo faremo”.