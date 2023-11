Un passato al Crystal Palace, poi il mondo del porno: morto a 34 anni Oliver Spedding

E’ morto a soli 34 anni Oliver Spedding, ex calciatore inglese delle giovanili del Crystal Palace che fece scalpore alcuni anni fa rinunciando alla carriera nel mondo del pallone per passare all’industria del porno, il tutto dopo essere stato in carcere. Una volta uscito di prigione, aveva deciso di provare con una carriera nel mondo del cinema a luci rosse, rinunciando ai guadagni importanti di un calciatore che era quasi in orbita Premier League.

Spedding aveva una relazione controversa con una collega del cinema per adulti, la pornostar Sophie Anderson: pochi mesi fa, Spedding aveva persino simulato la morte della fidanzata, parlando persino dei dettagli del funerale, venendo poi smentito dalla polizia che aveva indagato per rintracciarla. Negli ultimi anni, Spedding non aveva smesso di giocare a calcio, l’ultima volta coi dilettanti del Croydon, club che ha dato la notizia del suo decesso: “Il Croydon è profondamente addolorato nell’apprendere della morte del nostro ex giocatore, Oliver Spedding. Ha giocato per il club per un paio di stagioni e ha sempre dato il massimo per la squadra”.