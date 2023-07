Uefa, multa di 10 milioni al Chelsea per violazione del financial fairplay

La Uefa ha inflitto una multa di 10 milioni di euro nei confronti del Chelsea per la violazione del fair play finanziario a seguito della presentazione di informazioni finanziarie incomplete. Dopo la vendita del club nel maggio 2022, la nuova proprietà ha identificato e segnalato in modo proattivo alla Uefa casi di rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta sotto la precedente proprietà del club. Tali fatti riguardano operazioni storiche avvenute tra il 2012 e il 2019. Dopo delle attente valutazioni la Prima Camera del CFCB, stando a quanto comunicato dalla Uefa, ha stipulato un settlement agreement con il club che ha accettato di versare un contributo finanziario di 10 milioni di euro per risolvere integralmente le questioni segnalate.