Turchia, Cannavaro allenerà il Karagumruk. Panchina dell’Adana Demirspor a Kluivert

Un doppio colpo in panchina per le squadre turche in vista della prossima Super Lig. Fabio Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk, dove sostituirà Andrea Pirlo. L’ex pallone d’oro, dopo le esperienze in Arabia Saudita, all’Al-Nassr, e in Cina, al Tianjin Quanjian e al Guangzhou, è reduce da un’esperienza poco felice sulla panchina del Benevento. Patrick Kluivert, invece, è il nuovo allenatore dell’Adana Demirspor dopo aver firmato un contratto biennale.