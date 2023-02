Turchia, bambino estratto vivo dalle macerie dopo 87 ore: “Voglio la maglia di Icardi”. Il bomber risponde

Kadir è uno dei bambini estratti vivi dalle macerie in Turchia dopo il terremoto. Dopo 87 ore sotto i resti della sua casa, il ragazzo è stato salvato dai soccorritori. E lui, dall’ospedale, ha subito espresso un desiderio: ricevere la maglia di Mauro Icardi. E l’attaccante del Galatasaray ha risposto: “Piccolo Kadir spero di vederti presto per poterti regalare la mia maglietta e darti un grande abbraccio”, ha scritto l’argentino sui social, condividendo una foto di Kadir che dal letto d’ospedale imita l’esultanza del bomber ex Inter. I medici che lo hanno visitato dicono che il ragazzo risulta essere in buone condizioni.

