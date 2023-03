Tottenham, Stellini: “Conte? Gli devo molto, il mio rapporto con lui non cambierà”

Cristian Stellini, fino a due settimane fa vice di Antonio Conte, ha preso il suo posto come capo allenatore sulla panchina del Tottenham. Il tecnico, allora, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua ufficiale presentazione. “Voglio creare nel gruppo la stessa atmosfera vista nelle gare con West Ham, Chelsea e Manchester City: questo è il modo in cui vogliamo giocare, a prescindere da chi si trova dall’altra parte del campo. Aspettative? Esattamente questo, che è anche ciò che ho detto ai ragazzi: voglio vedere giocatori che si muovano in campo, che abbiano un’idea precisa e che attacchino lo spazio con la giusta voglia”, ha dichiarato Stellini.

Flash news anche per quanto concerne le condizioni dei suoi giocatori, dal momento che sono tanti i problemi che stanno affliggendo la rosa degli Spurs. “Perisic sta bene, oggi si è allenato nel modo giusto. Lloris è tornato ad allenarsi in gruppo una settimana fa, mentre Bissouma non è ancora pronto. Emerson Royal si è operato, Bentancur starà fuori tutta la stagione, Richarlison ha problemi, Davies e Sessegnon stanno facendo di tutto per rientrare il prima possibile”.

Stellini, infine, ha precisato che prendere il posto di Conte sulla panchina del Tottenham non ha significato una rottura dei rapporti con il tecnico leccese. “Voglio chiarire che la decisione è stata presa tutti insieme, per il bene del club e per favorire tutte le parti in causa. Il mio rapporto con Antonio [Conte] non cambierà: siamo molto vicini, parliamo tanto e grazie a lui sono migliorato a vista d’occhio. Ho dato il meglio di me per lui prima che andasse via, continuerò a lavorare anche per lui, cercando di chiudere la stagione da lui iniziata nel migliore dei modi. Non sono qui per vanità, sono qui per aiutare il club. Vedremo poi cosa accadrà”.