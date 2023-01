Tottenham, Romero: “Qualche anno fa mentalmente sfinito, ma ora sono rinato”

L’attuale difensore del Tottenham, Romero, ha parlato dei suoi ultimi anni di carriera, tra difficoltà e grandi trionfi. Queste le sue parole in merito, pronunciate nel corso di un’intervista ad ESPN: “Ero mentalmente sfinito, il Mondiale ha richiesto un approccio e una concentrazione che non avevo mai avuto prima anche perché siamo partiti con il piede sbagliato e questo ha reso tutto ancora più complicato. Tuttavia non ho avuto bisogno di molte vacanza dopo il mondiale. Giocare a calcio mi diverte, non vedevo l’ora di tornare a giocare per il mio club. Posso dire di essere soddisfatto e felice, anche perché cinque anni fa stavo pensando di lasciare il calcio e oggi sono un Campione del Mondo che gioca nel campionato più importante del mondo. Il massimo che si potrebbe desiderare dal punto di vista professionale”.

Poi ha aggiunto, tornando sul trionfo mondiale in Qatar: “Ormai è passato più di un mese dalla finale. Rivedo la partita tutti i giorni e continuo ad emozionarmi tantissimo. Con i ragazzi cominciamo anche a prendere atto di aver realizzato qualcosa di storico, incredibile, ma ritengo che il nostro successo sia assolutamente meritato. Siamo riusciti a vincere il Campionato del Mondo perché questa Argentina aveva un gruppo incredibile, che non si è mai abbattuto di fronte alle difficoltà e ha cercato sempre di migliorarsi e trovare nuovi limiti. La sconfitta all’esordio contro l’Arabia ci ha compattati e resi più forti dal punto di vista della tenuta mentale. Credo che l’Argentina abbia dimostrato grande personalità durante tutto l’arco del torneo e sia giustamente Campione del Mondo”.