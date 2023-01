Tottenham-Arsenal, papera clamorosa di Lloris: il portiere si butta la palla in porta da solo (VIDEO)

di Antonio Sepe 74

Il video della clamorosa papera di Hugo Lloris, che regala il vantaggio all’Arsenal nel derby del Nord di Londra contro il Tottenham. Intervento disastroso del portiere francese, che su un innocuo cross dalla sinistra di Saka non riesce a gestire la palla e, in maniera molto goffa, la mette nella sua porta. Sconsolato in panchina Conte, la cui squadra è sotto di un gol già al 14′ per via di un’ingenuità colossale del suo capitano. In alto il video del gol.