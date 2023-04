Telstar-Venlo interrotta: tutti gli aggiornamenti

Il match tra Telstar-Venlo, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B olandese, è stato interrotto dopo oltre quaranta minuti di gioco a causa delle avverse condizioni metereologiche. Una vera e propria tempesta di vento e pioggia si è abbattuta sul campo e l’arbitro ha momentaneamente mandato tutti i giocatori nello spogliatoio. Vediamo se la partita potrà riprendere oppure verrà sospesa in maniera definitiva.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 – La partita è regolarmente ripresa

De wedstrijd is tijdelijk gestaakt in verband met het onweer. Tegelijkertijd is het rust in Velsen-Zuid. Hopelijk beginnen we de wedstrijd snel weer met een doelpunt van Venlose zijde!#TELVVV | 0-0 pic.twitter.com/F9quitx3oJ

— VVV-Venlo (@VVVVenlo) April 21, 2023