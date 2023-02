Telecronista confonde la nazionalità di Malinovskyi: “Russo”, “Sputnik Ball”. L’ex Atalanta risponde

di Redazione 36

Il Marsiglia ha battuto 2-0 il Clermont in trasferta nell’ultimo turno di Ligue 1. Una disattenzione in telecronaca dei commentatori americani di BeIn Sport però ha fatto infuriare l’ex Atalanta Ruslan Malinovskyi. Riferendosi ad un tiro sbagliato dell’ucraino, i telecronisti hanno confuso la sua nazionalità: “Il russo colpirà […]. La palla è quasi finita a Mosca, una Sputnik Ball”, cioè il primo satellite mandato in orbita dall’Unione Sovietica. Uno scivolone che ha fatto infuriare il giocatore, a maggior ragione in questo periodo storico condizionato dall’aggressione di Mosca all’Ucraina. “Chi ha commentato questa partita?”, si è chiesto Malinovskyi. Poi arriva il tag ad emittente e telecronista e la domanda: What’s up?”.