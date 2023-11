Tegola Barcellona: Ter Stegen si fa male e lascia il ritiro della Germania

Il portiere del Barcellona, Marc André Ter Stegen, ha abbandonato il ritiro della Nazionale della Germania a causa di un problema alla schiena. A spiegarlo è stato il ct Julian Nagelsmann: “Salterà le prossime due partite per tornare a Barcellona. Spero che si riprenda presto e possa tornare in campo con la squadra“. Brutte notizie dunque per i catalani, che rischiano di perdere il proprio portiere titolare in una fase clou della stagione. Ter Stegen verrà comunque valutato dallo staff medico del Barça per far luce in merito al problema fisico.