Superlig 2022/2023: Zaniolo segna e il Galatasaray vince 2-0 contro l’Adana Demirspor

Il Galatasaray batte 2-0 l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella in un match valido per la 26esima giornata del massimo campionato turco. Partita bloccata sullo 0-0 fino all’86° quando Midtsjo sblocca il risultato, poi ci pensa Nicolò Zaniolo, al 98°, a chiudere il match segnando la rete del 2-0 su rigore. Galatasaray in testa alla classifica con 63 punti, Adana quarto a quota 45.