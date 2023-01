Supercoppa spagnola 2023: Betis-Barcellona deciso ai rigori, blaugrana in finale

Combattuto e giocato fino ai rigori il match tra Betis e Barcellona, valevole per l’accesso alla finale della Supercoppa spagnola 2023.

Bene il Betis, il Barcellona però gestisce bene e passa in vantaggio, questo il riassunto della prima frazione di gioco. I blaugrana dopo un paio di occasioni e una rete annullata a Pedri per fuorigioco, trovano il vantaggio al 40esimo minuto con il gol di Lewandowski. Quest’ultimo, dopo vari rimpalli, approfitta di una ribattuta fortunata per incassare in rete lo 0-1. Seconda frazione giocata con ritmi nettamente inferiori e maggiori interruzioni. Poche le conclusioni verso la porta, decisiva quella però di Fekir al 77esimo grazie all’assist di Henrique, che permette ai padroni di casa di andare ai supplementari. Dal novantesimo in poi due le reti: prima il nuovo vantaggio trovato da Ansu Fati con un tiro dal limite dell’area, e poi il nuovo pareggio messo a segno da Moron con un colpo di tacco. Il match termina ai rigori: il blaugrana incassano quattro reti, i Verdiblancos sbagliano con Juanmi e Carvalho sul dischetto, sono loro ad abbandonare la competizione. Il Barcellona conquista invece la vittoria col risultato di 4-6.