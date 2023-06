Spezia, Agudelo in Arabia Saudita: ufficiale la cessione all’Al-Nassr

Kevin Agudelo lascia lo Spezia e si trasferisce in Arabia Saudita. Il centrocampista è stato ceduto “a titolo definitivo” all’Al-Nassr, fa sapere il club ligure – retrocesso in Serie B dopo lo spareggio perso con l’Hellas Verona – in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Al calciatore, i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non”, conclude lo Spezia. Il colombiano ha chiuso la passata stagione con 34 presenze in campionato e zero gol. Ora il nuovo capitolo della carriera da compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.