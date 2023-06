Wimbledon celebra Billie Jean King: “Nessuna come lei”

“Nessuna come lei”. Con un video su Instagram Wimbledon ricorda le gesta di Billie Jean King, ex tennista statunitense, ricordata anche per l’incontro di tennis del 1973, che la vide battere Bobby Riggs, numero 1 al mondo tra il 1941 e il 1947. Considerata tra le migliori della storia con 78 titoli WTA, il più celebre torneo inglese di sempre richiama la la Tripla Corona conquistata oltre 50 anni fa da Billie Jean King, che nel 1967 vinse il titolo in singolare, doppio e doppio misto. L’ex campionessa ha subito commentato: “La mia seconda casa, è uno dei ricordi più belli che ho. Grazie per questo fantastico ricordo”.